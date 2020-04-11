شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مصدر اول حالة كورونا في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - عاجل:معلومات جديدة عن أول مصاب بكورونا في اليمن .. كيف أصيب ولماذا لم يغلق ميناء الشحر وما علاقة الامارات في ادارته؟ عاجل:معلومات جديدة عن أول مصاب بكورونا في اليمن .. كيف أصيب ولماذا لم يغلق ميناء الشحر وما علاقة الامارات في ادارته؟ال كشفت مصادر مطلعة في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، اليوم السبت معلومات جديدة عن اول مصاب بفيروس كورونا باليمن، وكيف انتقلت اليه العدوى. وقالت المصادر ان المصاب هو مواطن يمني، يعمل في ميناء الشحر بساحل حضرموت، نافية ان يكون ،من جنسية اخرى او انه وصل الى اليمن مؤخرا، ورجحت ان يكون قد اصيب بالفيروس اثناء عمله بالميناء الذي يستقبل شحنات تجارية خارجية. وأوضحت ان

اول مصاب بكورونا تم الابلاغ عنه قبل يومين وخضع لاكثر من فحص ،واكدت جميع النتائج اصابته بالفيروس، واعلن عن اصابته رسميا امس الجمعة. وعن ميناء الشحر، قالت المصادر ان الميناء لم يغلق أمام الحركة التجارية ، حيث اعلنت الحكومة اليمنية، اغلاق جميع المنافذ في اليمن احترازا من كورونا لكنها استثنت الحركة التجارية ، قبل ان تعلن مؤخرا اغلاق منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية بشكل كلي. وحول علاقة الامارات بميناء الشحر وتشغيله، افادت مصادر مأرب برس بأن اداراة الميناء يشرف عليها ضباط اماراتيون بتنسيق مع قيادة السلطة المحلية بحضرموت. وميناء الشحر هو ميناء سمكي ، استخدم مؤخرا لاغراض تجارية اخرى منها ، تجارة السيارات وغيره. وكانت مصادر محلية تحدثت امس عن الاشتباه باصابة عمال في ميناء الشحر، خالطوا الشخص المصاب بكورونا ، فيما قالت وزارة الصحة، ومكتب الصحة بحضرموت، والصحة العالمية ، انه يجري تتبع المخالطين للمصاب واخضاعهم جميعا للحجر الصحي. في سياق متصل رجح محافظ حضرموت أن تكون اول حالة اصيبت بكورونا بسبب النشاط البحري بميناء الشحر. وقال محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني إن اجراءات البحث لا تزال جارية لمعرفة أسباب وكيفية ظهور أول إصابة بكورونا في ميناء الشحر. ورجّح البحسني في خطاب متلفز أن يكون المصاب قد تعرض للعدوى عن طريق النشاط البحري في الميناء الذي ظل مفتوحاً أمام الحركة التجارية. وقال البحسني إنه أجريت للشخص المصاب ثلاثة فحصوصات متتالية أكدت إصابته بفيروس كورونا داعياً المواطنين إلى الالتزام بقرار حظر التجوال من أجل سلامتهم وتطويق الوباء.

جديد اب برس

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