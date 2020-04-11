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عدن - ياسمين التهامي - عاجل سقوط عشرات المرتزقة بين قتيل وجريح في انكسار زحفين بجهتي الجوف ومأرب !

قتل وأصيب العشرات في صفوف الخونة الموالين للعدوان اليوم السبت خلال زحفين لهما باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي الجوف ومأرب. جديد اب برس Advertisements ​ وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد سريع عن تمكن أبطال الجيش واللجان من كسر زحفين لقوى العدوان في خب والشعف بمحافظة الجوف وفي صرواح بمحافظة مأرب. وأكد سريع سقوط العشرات في صفوف المرتزقة بين قتيل وجريح خلال التصدي للزحفين وتكبيدهما خسائر فادحة دون إحراز أي تقدم يذكر. وأشار إلى أن طيران العدوان شن 7 غارات على مناطق متفرقة في كل من الجوف ومأرب.

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