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عدن - ياسمين التهامي - صنعاء.. مليشيات الحوثي تحكم بالاعدام على اربعة صحفيين مختطفين لديها منذ خمس سنوات !

أصدرت محكمة تتبع المليشيات الحوثية المتمردة في صنعاء، اليوم السبت 11-4-2020، على اصدار حكم بإعدام أربعة من الصحفيين المختطفين لدى الجماعة منذ خمس سنوات.

وقال محامي الصحفيين المختطفين عبدالمجيد صبرة إن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب والتي تديرها جماعة الحوثيين منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة عام 2015 عقدت، اليوم السبت، جلسة دون إبلاغ هيئة الدفاع وأعلنت عن الحكم الذي أصدرته وقضى بإعدام الصحفيين عبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي، فيما قضت بمعاقبة زملائهم الستة الآخرين “هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، بالحبس واكتفت بالمدة التي قضوها في سجون الجماعة.

جديد اب برس

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ويأتي هذا الحكم بعد مرور قرابة خمس سنوات على اختطاف مليشيا الحوثي الصحفيين العشرة في يونيو 2015 من أحد فنادق صنعاء ووضعهم قيد الإخفاء القسري وتنقلوا في عدة سجون تديرها المليشيا تعرضوا خلالها لتعذيب نفسي وجسدي بشع.

وصدرت خلال السنوات الخمس الماضية عشرات البيانات من منظمات دولية ومحلية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة طالبت فيها مليشيا الحوثي بالإفراج عن الصحفيين العشرة.