لمواجهة كورونا.. إغلاق أسواق القات في تعز

أغلقت لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) اليوم السبت، أسواق بيع القات. وقال شهود عيان لـ"يمن شباب نت"إن اللجنة أغلقت الأسواق الرئيسية والفرعية لبيع القات في المدينة ومنعت التجمعات. يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بمحافظة حضرموت شرقي البلاد. وكانت شرطة محافظة تعز وجهت أمس الجمعة مدراء أمن المديريات بإغلاق أسواق القات والأسواق الشعبية في عموم مديريات المدينة الثلاث (المظفر والقاهرة وصالة). ووجهت الشرطة في مذكرة حصل "يمن شباب نت" على نسخة منها، الحملة الأمنية بمنع التجمعات لبيع القات واستمرار انتشار الدوريات الأمنية من الساعة 8 صباحا حتى 6 مساء. متوعدة باستخدام القوة إزاء المخالفين.



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