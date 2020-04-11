شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي على منازل المواطنين شرق الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة وقصفت منازل المواطنين شرق مدينة الحديدة دون أي التزام بالتهدئة وإيقاف اطلاق النار الذي أعلنت عنه قوات التحالف العربي والقوات المشتركة من أجل مواجهة فيروس كورونا.



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وأفادت مصادر محلية في الحديدة أن المليشيات الحوثية لم تلتزم بالتهدئة حتى بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن وقامت بقصف منازل المواطنين في شارع صنعاء وحي المسناء بقذائف مدفعية الهاون وسلاح عيار 14.5 بشكل هستيري مخلفة حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين.

هذا وكان التحالف العربي قد أعلن يوم الأربعاء عن وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، وذلك لمواجهة تبعات إنتشار فيروس كورونا المستجد في اليمن.