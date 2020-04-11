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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تفشل أكبر هجوم شنّته مليشيا الحوثي شمال البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
البيضاء - الخليج 365
أفشلت القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم السبت، هجوماً واسعاً شنّته مليشيات الحوثي على مواقع عسكرية شمال محافظة البيضاء، ضمن محاولاتها استغلال وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف والتزم به الجيش.
وقال مصدر عسكري، إن أفراد القوات الحكومية كسروا اليوم، هجمات شنّتها المليشيات الحوثي على مواقع الجيش في جبهات ناطع والملاجم وقانية، فيما تمكن أبطال القوات الحكومية من كسر هذه الهجمات وتكبيد المليشيات خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وأضاف المصدر أن المليشيات الحوثي لجأت إلى قصف مواقع القوات الحكومية والأحياء السكنية في منطقة قانية بالدبابات والمدفعية الثقيلة مستغلّة غياب طيران التحالف.
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