شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: الصحة اليمنية لم نسجل اي اصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجيش الوطني : يوجه ضربة قاسية للحوثيين في عقر دارهم (تفاصيل) بيان هام من منظمة دولية تتوقع انتشار واسع لفيروس كورونا الفتاك في اليمن وتوضح السبب بالبيان شاهد : نجوم الفن ماذا يفعلون في الحظر والحجر الصحي .. لن تصدق ماذا يفعلون سوف تنصدم (مشاهد صادمة وفاضحة) محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء تصدر حكما بإعدام أربعة من الصحفيين المختطفين لديها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: الصحة اليمنية لم نسجل اي اصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.