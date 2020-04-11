شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : نجوم الفن ماذا يفعلون في الحظر والحجر الصحي .. لن تصدق ماذا يفعلون سوف تنصدم (مشاهد صادمة وفاضحة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منذ أن طالبت الحكومة المواطنين بالجلوس فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا، شارك عدد من الفنانين العديد من الصور والفيديوهات على حساباتهم الشخصية ليطلعوا جمهورهم حول كيف يقضون وقتهم فى المنزل، إضافة إلى توعية متابعيهم بأهمية عدم النزول إلى الشوارع فى تلك الأيام العصيبة التى تمر بها مصر والعالم جراء الانتشار السريع لهذا الفيروس التاجى.

أحمد حلمى بالروب بتاع محسن بيه بث الفنان أحمد حلمى فيديو وهو يرتدى الروب المنزلى، وطالب متابعيه بالمكوث فى المنزل، منعا لتفشى وانتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا: “اقعدوا فى البيت، هتستمتعوا، هتكتشفوا ولادكم اكتشاف هيسترى، العب معاهم، مد ايدك واشتغل فى البيت، أنا بقيت اعرف اعمل كيك شوكولاته، وألف محشى”.وقال حلمى فى فيديو عبر حسابه الرسمى بتويتر: “زى مانتوا شايفين لابس الروب بتاع محسن بيه، متدفى سعيد، هتستمتعوا، هتكتشفوا ولادكم اكتشاف هيسترى، هتتبسط اقعد العب معاهم، والله بجد، مد ايدك واشتغل فى البيت، أنا بقيت اعرف اعمل كيك شوكولاته، وألف محشى، وبشوح كبدة، عشان مصلحتكم خليك فى البيت، أحمد حلمى فى البيت”.

شيرين رضا تتحدث مع عصفورها شاركت شيرين رضا فى حملة التوعية بالبقاء فى المنزل، عن طريق حوار تخيلى مع عصفورها، وظهرت شيرين وهى تتحدث مع عصفورها وهى تقول له No ، وكأن العصفور يطالبها بالخروج من المنزل. مصطفى خاطر بيلعب بالاسكوتر فى صالة منزله

نصح الفنان مصطفى خاطر جمهوره بالبقاء في المنازل لمنع تفشى فيروس كورونا وذلك بطريقة كوميدية، حيث شارك عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، بمقطع فيديو جديد له وهو يلعب “بالاسكوتر” داخل منزله وهو يقول: “خليك فى البيت”.

محمود عبد المغنى بيسقى حديقة منزله على أنغام: “الدنيا برد يا عم خليل”

ظهر الفنان محمود عبد المغنى فى فيديو من حديقة منزله، وهو يمسك بخرطوم مياه ويغنى “الدنيا برد يا عم خليل” وعلق على الفيديو: خليك فى البيت.. خليك متفائل.. هتعدى إن شاء الله”.

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هند صبرى تتحدى الملل وتفتح صندوق

ذكرياتهادعت النجمة هند صبرى لتحدٍ جديد لمحاولة التسلية فى العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع لمنع تفشى المرض، وأطلقت عليه اسم “تحدى الملل” وذلك بنشر صورة فى الطفولة.

وبدأت هند صبرى بنفسها ونشرت صورة لها فى طفولتها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، معلقة عليها “تحدى الملل .. لازم نقعد فى البيت .. كلنا . كلنا عندنا صور من الطفولة ممكن نرجعلها.. أنا بدأت بصورة غالبًا فى فرح أوعيد .. ورونا صوركم”، معلنة تحدى كل من منة شلبى وسلمى أبو ضيف وكندة علوش وعمرو يوسف.

الحجر المنزلى يجعل من أحمد حاتم عازف بيانو نشر الفنان أحمد حاتم، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على “إنستجرام” من داخل منزله وهو يلتزم بفترة الحجر المنزلي تجنبًا للإصابة بفيروس “كورونا” حسب تعليمات وزارة الصحة.

وظهر “حاتم” في الفيديو وهو يخبئ أنفه ويعزف ويرقص على البيانو، وعلق عليه قائلا: “انا زهقان اوي.. خليك في البيت”.

في إطار ذلك، بثت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو طريفا على حسابها الرسمي على السوشيال ميديا برفقة صديقتها وهما تعبران على مدى الملل الذي تعيشانه، كما شاركت بعض الصور من منزلها مع متابعيها.