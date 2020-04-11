شكرا لمتابعة خبر عن نقل فنان يمني شهير إلى مستشفى الملك بعد أنباء عن إصابته بفيروس كورونا .. وهذه هي حالته الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/11 الساعة 04:01 مساءً (الخليج 365 _ متابعات ) متعلقات الجيش الوطني : يوجه ضربة قاسية للحوثيين في عقر دارهم (تفاصيل) Advertisements عاجل: الصحة اليمنية لم نسجل اي اصابة جديدة بفيروس كورونا بيان هام من منظمة دولية تتوقع انتشار واسع لفيروس كورونا الفتاك في اليمن وتوضح السبب بالبيان شاهد : نجوم الفن ماذا يفعلون في الحظر والحجر الصحي .. لن تصدق ماذا يفعلون سوف تنصدم (مشاهد صادمة وفاضحة)

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