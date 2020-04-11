شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..الداخلية السعودية تثير جنون المقيمين وتعلن رسميا عقوبات مغلظة لمن يقوم بهذا العمل..والرعب يسيطر على الجميع لأن العقوبة اشد من عقوبة الاعدام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..الداخلية السعودية تثير جنون المقيمين وتعلن رسميا عقوبات مغلظة لمن يقوم بهذا العمل..والرعب يسيطر على الجميع لأن العقوبة اشد من عقوبة الاعدام

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