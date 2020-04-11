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صنعاء - ياسمين الخيامي - على السيستاني المرجع الشيعي الأعلى بالعراق يباغت مليار مسلم من السنة والشيعة ويصعقهم بفتوى صادمة حول حكم صيام رمضان خوفا من كورونا ( نص الفتوى )

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