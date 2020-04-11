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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست مكرمة ملكية ولا منحة اماراتية..رئيس عربي يثلج صدور اليمنين بعمل رهيب لم يفعله حتى الشهيد ابراهيم الحمدي..لن تصدق ماذا فعل( صورة الرئيس + الاسم )

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