شكرا لمتابعة خبر عن الامارات توجه نداء عاجل للمغتربين اليمنيين في الامارات وكل دول المجلس..كل من سيفعل هذا الامر سيحصل على مليون درهم والجنسية الاماراتية فورا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الامارات توجه نداء عاجل للمغتربين اليمنيين في الامارات وكل دول المجلس..كل من سيفعل هذا الامر سيحصل على مليون درهم والجنسية الاماراتية فورا

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