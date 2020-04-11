شكرا لمتابعة خبر عن رغم انه دحباشي من ابناء الشمال..كل الجنوبيين يحبون هذه الشخصية الشمالية اكثر من قائد جنوبي..لن تصدق ماذا فعل هذا الدحباشي وجعل كل ابناء الجنوب يعششقونه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - رغم انه دحباشي من ابناء الشمال..كل الجنوبيين يحبون هذه الشخصية الشمالية اكثر من قائد جنوبي..لن تصدق ماذا فعل هذا الدحباشي وجعل كل ابناء الجنوب يعششقونه

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