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المليشيا تُجدد قصف القرى السكنية في الدريهمي جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

المليشيا تُجدد قصف القرى السكنية في الدريهمي جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

جددت مليشيات الحوثي رفضها للتهدئة وقصفت القرى والعزل السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة دون أي اكتراث لإيقاف إطلاق النار الذي أعلنت عنه قوات التحالف العربي والقوات المشتركة من أجل مواجهة فيروس .

 

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 وأفادت مصادر محلية في الدريهمي أن المليشيات الحوثية لم تلتزم بالتهدئة حيث قامت بقصف القرى والعزل السكنية بقذائف الهاون والهاوزر والآر بي جي بشكل هستيري مخلفة حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين.

 

هذا وكان التحالف العربي قد أعلن يوم الأربعاء عن وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، وذلك لمواجهة تبعات إنتشار في اليمن.

 

 

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