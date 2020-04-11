شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إفشال هجمات حوثية بجبهات غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

مأرب - الخليج 365

أفشلت القوات الحكومية، محاولات حوثية بالتقدم في جبهات غرب محافظة مأرب.



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وذكرت مصادر عسكرية، أن القوات الحكويمة، أفشلت هجمات شنّتها مليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع في صرواح والمشجح وهيلان غرب مارب، بدأتها ليل الخميس/ الجمعة.

ويأتي هذا في محاولة منها لاستغلال التزام القوات الحكومية بوقف إطلاق النار