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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إفشال هجمات حوثية بجبهات غرب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
مأرب - الخليج 365
أفشلت القوات الحكومية، محاولات حوثية بالتقدم في جبهات غرب محافظة مأرب.
وذكرت مصادر عسكرية، أن القوات الحكويمة، أفشلت هجمات شنّتها مليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع في صرواح والمشجح وهيلان غرب مارب، بدأتها ليل الخميس/ الجمعة.
ويأتي هذا في محاولة منها لاستغلال التزام القوات الحكومية بوقف إطلاق النار
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