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إفشال هجمات حوثية بجبهات غرب مأرب

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مأرب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

إفشال هجمات حوثية بجبهات غرب مأرب

مأرب - الخليج 365

أفشلت القوات الحكومية، محاولات حوثية بالتقدم في جبهات غرب محافظة مأرب.

 

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وذكرت مصادر عسكرية، أن القوات الحكويمة، أفشلت هجمات شنّتها مليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع في صرواح والمشجح وهيلان غرب مارب، بدأتها ليل الخميس/ الجمعة.

 

ويأتي هذا في محاولة منها لاستغلال التزام القوات الحكومية بوقف إطلاق النار

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