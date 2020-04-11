مقتل 38 حوثياً خلال التصدي لمحاولات تسلل والتفاف حوثية بصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

صعدة - الخليج 365

قتل 38 عنصراًَ من مليشيا الحوثي وأصيب العشرات، في جبهات محافظة صعدة، شمال اليمن.



وبحسب قائد عسكري،فإن القوات الحكومية، تمكنت من تكبيد ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم خسائر في الارواح والعتاد في المناطق الرابطة بين منطقة النقعة، شرق مديرية باقم بمحافظة صعده.

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، عن قائد محور ازال العميد ياسر الحارثي قوله “ بعد مرور ساعات قليلة من اعلان الحكومة اليمنية الاستجابة لوقف اطلاق النار حاولت ميليشيا الحوثي الانقلابية خروقها بعملية التفاف وهجوم على مواقع الجيش الوطني في مديرية باقم في صعده".

وأكد ان القوات الحكومية تمكنت من التصدي لمحاولات التسلل والالتفاف، وتقوم بتنفيذ عملية هجوم نوعية على مواقع الميليشيا في المنطقة الرابطة بين منطقة النقعة في مديرية الصفراء وشرق باقم المطله على مركز المديرية.. اسفرت عن قتل (٣٨) عنصراً واصابة العشرات وتدمير عربة نقل للعناصر الارهابية واستعادة الكثير من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.

واشار ان الفرق الهندسة تعمل على ازالة الالغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي في طرقات ومزارع باقم، وتم انتزاع ما يقارب ١٠٠ لغم