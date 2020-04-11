شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : شمس الكويتية تصدم الجميع بفستان قصير جدا يكشف فخذيها و خروج منطقتها الحساسة .. شاهد (صورة فاضحة) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت المطربة شمس الكويتية صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة كلاسيكية غريبة وعصرية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : ‏⁧‫يرحلون ويأتي اجمل منهم فلا تخشى فراق احد.

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