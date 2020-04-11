أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 11 إبريل/نيسان 2020 وهي كالتالي:

شاهد.. كلمة البحسني بعد ظهور حالة اصابة بفيروس كورونا بمحافظة حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/472561/ لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء فيروس كورونا تقدم مساعدات إسعافية https://www.elyamnelaraby.com/472562/ مأرب.. مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا خلال مواجهات في صرواح https://www.elyamnelaraby.com/472564/ صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات حوثية في رازح الحدودية https://www.elyamnelaraby.com/472589/ حظر تجول احترازا من انتشار فيروس كورونا في سيئون Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/472593/ رابطة أمهات المختطفين تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط للإفراج عن أبنائها https://www.elyamnelaraby.com/472594/ تعرف على بيان مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن https://www.elyamnelaraby.com/472596/ الوليدي يشيد بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا في منفذ الوديعة https://www.elyamnelaraby.com/ عاجل.. مليشيا الحوثي عبر محكمة تابعة لها تقضى بإعدام 4 صحفيين https://www.elyamnelaraby.com/472612/ هادي يؤكد خلال تلقيه اتصال هاتفي من الامين العام للامم المتحدة موقفه الدائم تجاه السلام https://www.elyamnelaraby.com/472613/

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