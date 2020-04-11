سفارة بلادنا بالقاهرة تستجيب لمبادرة رئيس تحرير اليمن العربي (صور)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

خاص- الخليج 365

كشف جمال محسن رئيس تحرير الخليج 365 عبر نشر صورتين جُدد توضح مدى استجابة سفارة بلادنا للنقد والذي وجه فيه محسن إلى طاقم السفارة في اجتماع له سابق عدم الالتزام بالارشادات والوقاية عبر ارتداء كمامات للوقاية من فيروس كورونا.



وقال محسن عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي: نشكر الاخ السفير وطاقم السفارة علي تقبل الانتقادات مني ومن غيري والعمل تصحيح الوضع والالتزام بتعليمات منظومة الصحة بدولة المقر كما ترون الفارق بين الصورتين ونقدم التحية للاخ رمزي بامعلم المتواجد بالصورة الثانية.

وكان رئيس تحرير الخليج 365 قام بنشر صورتين على صفحتة الرسمية "فيس بوك" توضح مقارنة في الاهتمام بالتعليمات والارشادات التي عممتها السفارة اليمنية بالقاهرة ولم تلتزم بها.

وأكد محسن في الصور والتي قام بنشرها قائلا.. صورتان في زمن الكورونا.. الاولي لاجتماع في السفارة اليمنية بالقاهرة ويظهر عدم الالتزام المطلق لكل الارشادات الطبية وتعليمات دولة المقر مصر وطبعا لايوجد ضمن الطاقم الحاضر اي دبلوماسي حضرمي في الصورة.

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وقال : اعرف مقدما ان هناك من سيتهمني بالعنصرية ولكن الاجابة بالصورة.

وحول الصورة الثانية قال بأنه لاجتماع محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني بقيادات امنية و عسكرية و الجميع كما ترون حريص علي الالتزام ويعملوا بجد للحفاظ علي الجميع..الاجتماعان كرسا لنفس الهدف وهو مناقشة نداعيات كورونا.

وتساءل محسن في منشوره تري ايهما يمكن ان ينجح.

وبالفعل في الاجتماع الاخير لسفارة بلادنا قامت بالاستجابة لما طرحه رئيس تحرير الخليج 365 مؤخرا وقامت بتنفذ التعليمات التي قام بتوضحيها، للوقاية من فيروس كورونا.

اص