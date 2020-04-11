"كوارتز" تفرض حظر تجول بعد ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا في الشحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

الخليج 365 - المكـلا

فرضت قوات معسكر كوارتز حظر تجوال مساء الجمعة 10 ابريل 2020م على مديرية غيل باوزير ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الركن فرج سالمين البحسني الذي أعلن حظر تجوال من الساعة السادسة مساءً من يوم الجمعة إلى السادسة صباحاً من كل يوم بصورة دائمة في جميع مديريات حضرموت .



وقال الرائد سامي الجريري قائد معسكر كوارتز ان الحظر يشمل اغلاق مداخل ومخارج المدينة واغلاق المحلات التجارية و إيقاف حركة وسائل النقل ومنع المواطنين من التجول في الشوارع .

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وناشد الرائد الجريري المواطنين بعدم النزول إلى الشوارع والالتزام بالمنازل للحفاظ علي صحة الجميع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والمخاوف من انتشار الفيروس.

وأشاد الرائد الجريري بتعاون واستجابة كبيرة من أهالي غيل باوزير في جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لمواجهه فيروس كورونا ، بالاضافه إلى وجود وعي والتزام كبير من لدى المواطنين .

جدير ذكره ان اول حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا ظهرت في مدينة الشحر وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر اسرته والمواطنين القريبين منه والقيام بعملية الحجر والفحوصات اللازمة لهم