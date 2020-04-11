شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مليشيا الحوثي عبر محكمة تابعة لها تقضى بإعدام 4 صحفيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020 الخليج 365 ـ صنعاء أصدرت محكمة حوثية، اليوم السبت، 11/نيسان/2020، حكما بإعدام أربعة صحفيين.

والصحافيون الذين طالهم الحكم، هم: عبدالخالق عمران Advertisements اكرم الوليدي توفيق المنصوري حارث حميد وتحتجز المليشيا الصحفيين المذكورين منذ خمسة أعوام

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