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عاجل.. مليشيا الحوثي عبر محكمة تابعة لها تقضى بإعدام 4 صحفيين

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

عاجل.. مليشيا الحوثي عبر محكمة تابعة لها تقضى بإعدام 4 صحفيين

الخليج 365 ـ صنعاء

أصدرت محكمة حوثية، اليوم السبت، 11/نيسان/2020، حكما بإعدام أربعة صحفيين.

 

 

والصحافيون الذين طالهم الحكم، هم:

 

عبدالخالق عمران

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اكرم الوليدي

 

توفيق المنصوري

 

حارث حميد

 

وتحتجز المليشيا الصحفيين المذكورين منذ خمسة أعوام

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