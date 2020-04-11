الوليدي يشيد بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا في منفذ الوديعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

الخليج 365 - الوديعة

اشاد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الدكتور علي الوليدي، بجهود إدارة منفذ الوديعة والتزامها بتوجيهات الجهات الصحية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.



واكد الوليدي خلال زيارته للمنفذ، بان قرار اغلاق المنفذ يأتي ضمن إجراءات لجنة الطوارئ العليا الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا..مطلعاً على سير الإجراءات الاحترازية واحتياجات القطاع الصحي بالميناء.

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واستمع، من مدير عام المنفذ مطلق الصيعري، الى شرح عن سير الإجراءات المتخذة و احتياجات المحجر الصحي بالمنفذ للتعامل مع اية حالات اشتباه بالفيروس..مثمناً جهود جهود الحكومة واللجنة العليا للطوارئ وقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت في الاهتمام بالقطاع الصحي بالمنفذ في اطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

من جانبه اوضح، مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة حضرموت الدكتور هاني العمودي، بانه تم تدريب الكوادر الصحية العاملة بالمحجر واكسابهم المعارف والمعلومات حول فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

في سياق متصل ، تفقد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية، سير العمل في المركز الصحي بمديرية العبر واحتياجاته من المستلزمات الطبية..مؤكداً اعتماد الوزارة سيارة اسعاف للمركز لتمكينه من أداء مهامه