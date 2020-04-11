الفلكي الكويتي الشهير “عادل السعدون” يفاجئ الجميع بتنبؤات مرعبة ويعلن: كوارث مروعة ستهز العالم خلال الأيام القادمة واندلاع حرب جرثومية تبيد البشرية

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عدن - ياسمين التهامي - وصف المؤرخ الكويتي “السعدون” في حديث مع صحيفة “الراي” الكويتية هذه الأنباء بـ”الكلام الفاضي” الذي يسعى البعض من خلاله إلى إثارة الذعر لدى الناس.



وبيّن “السعدون” أن المقصود بالحديث هو غاز السارين وهو لا ينتشر إلا بهجوم دولة على أخرى ضمن الحروب الجرثومية، حيث يشل الأعصاب ويوقف عمل الرئتين، مؤكدًا أن كورونا فيروس طبيعي غير مصنع ولا يستطيع أحد أن يصنعه.

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كوارث مروعة ستهز العالم واندلاع حرب

ونفى “السعدون” ما يثيره البعض من نبوءات، بوجود علاقة بين انتشار فيروس كورونا وأحداث آخر الزمان، مبينا أن أزمة كورونا أزمة صحية سوف تنتهي إن شاء الله على غرار الأزمات والأوبئة التي انتشرت في العالم، ومنها أزمة الإنفلونزا الإسبانية التي قضت على كثير من الإسبان في العام 1918، وأزمة الطاعون التي قضت على نحو نصف سكان أوروبا قبل 5 قرون تقريبًا.

وتخطى عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم مليون و550 ألف حالة إصابة، حتى اليوم الخميس، فيما يعد علامة فارقة في تطور الوباء بعد نحو ثلاثة أشهر من ظهوره.



وتسبب الوباء الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في وفاة أكثر من 90 ألف شخص حتى الآن، حسب إحصاءات جامعة جون هوبكنز الأمريكية.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم من ناحية عدد الإصابات المؤكدة في ظل نظام تشخيص قوي، بينما أصيبت إيطاليا بأكبر عدد للوفيات نتيجة الوباء.

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