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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهاااام..الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يباغت الجميع ويوجه الشكر لليمنيين ويطلب من وزير الداخلية الكويتي تجنيس كل اليمنيين( فيديو )

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