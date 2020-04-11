شكرا لمتابعة خبر عن ترامب يصعق كل ابناء الجالية اليمنية في أمريكا ويعلن رسميا انه سيرحلهم الى اليمن بالقوة..والبيت الابيض يكشف سبب هذه الخطوة الصادمة ويصدر البيان رقم ( 1 ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ترامب يصعق كل ابناء الجالية اليمنية في أمريكا ويعلن رسميا انه سيرحلهم الى اليمن بالقوة..والبيت الابيض يكشف سبب هذه الخطوة الصادمة ويصدر البيان رقم ( 1 )

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