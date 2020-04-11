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صنعاء - ياسمين الخيامي - أذكى وزير في الشرعية يخدع الملك سلمان ويلطش 500 مليون دولار ويهرب الى هذه الدولة..لن تصدق كيف فعلها وخدع الملك سلمان( صورة الوزير السارق+ الاسم )

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