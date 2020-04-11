شكرا لبحثكم عن خبر أمير قطر يعزل نفسه في جزيرة بسيشل للحماية من كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جرى على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي تداول أنباء عن انتقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى جمهورية سيشل حيث عزل نفسه وحاشيته المقربة على جزيرة هناك للحماية من فيروس كورونا.

وجمهورية سيشل هي دولة إفريقية مكونة من عدة جزر في المحيط الهندي.

ولا يمكن لـ“إرم نيوز“ الجزم بصحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيما لم يستجب مكتب الاتصال الحكومي في قطر لطلب التعليق على الانباء المتداولة.

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ويعتبر اللجوء إلى الجزر خيارا اعتمده عدد كبير من الأثرياء حول العالم غير أنه لم يعلن في السابق عن قيام أي رئيس دولة بهذا الإجراء.

ولم يظهر أمير قطر في أي نشاط رسمي مصور في الآونة الأخيرة بقطر منذ تزايد الإعلان عن حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل أسابيع.

وأعلنت قطر حتى الآن عن 2512 حالة إصابة بفيروس كورونا.