شكرا لبحثكم عن خبر موقع : الحوثي يتمكن من اسر رئيس حزب الاصلاح في مارب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقل نيوز لاين عن مصادر اعلامية تابعة لميليشيات الحوثي عن أسرها رئيس حزب الاصلاح في مارب مبخوت بن عبود والقيادي الكبير علي بن حسن بن غريب بجبهة الجوف.

وطبقا لمصادر الخبر انه لم يتم التأكد من صحة هذه الابناء بإستثناء وسائل اعلام ميلشيات الانقلاب .