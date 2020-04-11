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الأخبار بالفيديو: قناة السعيدة تكشف عن وفيات في اب بسبب كورونا " تفاصيل" يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخباربالفيديو: قناة السعيدة تكشف عن وفيات في اب بسبب كورونا " تفاصيل" بالفيديو: قناة السعيدة تكشف عن وفيات في اب بسبب كورونا " تفاصيل" أنباء عدن السبت 11 أبريل 2020 11:11 صباحاً ظهور كورونا في اب يسفر عن وفيات من الاطفال " تفاصيل سبقت العالم" Advertisements الفيديو من اخبار قناة السعيدة عام 2014 . روابط ذات علاقة عاجل .. مؤتمر صحفي في المكلا للحديث عن مستجدات كورونا كيفزارا.. إعلان نتائج "عقار كورونا" المحتمل بعد 7 أيام نقل صاحب اغنية ياليالي ياليالي الى العناية المركزة بالاردن مصاب بكورونا كورونا.. دراسة حديثة تنسف قواعد "المسافة الآمنة" المزيد في الأخبار أمير قطر يعزل نفسه في جزيرة بسيشل للحماية من كورونا جرى على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي تداول أنباء عن انتقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى جمهورية سيشل حيث عزل نفسه وحاشيته المقربة على جزيرة هناك

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