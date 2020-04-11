مأرب.. مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا خلال مواجهات في صرواح

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
الخليج 365 ـ خاص:
قتل وأصيب العشرات من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع قوات الجيش في جبهة مديرية صرواح غربي محافظة مأرب شرقي اليمن.
وذكرت مصادر عسكرية، أن المليشيا شنت، اليوم السبت، 11/نيسان/2020، هجوما كبيرا على جبهة الضيق في المديرية، تحت غطاء مدفعي كثيف.
وأفادت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا.
ولفتت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات.
هذا وتشهد جبهة صرواح، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.
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