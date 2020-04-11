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عدن - ياسمين التهامي - المصاب بكورونا في اليمن مدير ميناء الشحر ويتواصل مع مصابين قد أصيبو في تركيا ..اليس من الأولى أن يتصل بمدير ميناء الشحر شاهد

جديد اب برس Advertisements ​ الوزراء معين عبدالملك يتجاهل المصاب بكورونا في اليمن مدير ميناء الشحر ويجري اتصال هاتفي بالشيخ عبدالواسع ويطمأن على صحته بعد إصابته بكورونا في تركيا كان الاولى يتصل بمدير ميناء الشحر هذا وقد أكدت مصادر محليه امس في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت تأكيد نبأ اصابة مدير ميناء الشحر بفيروس كورونا المستجد بعد مخالطته عددا من الأجانب من أرباب السفن وطواقمها. وقال المسؤول الإعلامي بالمحاظة صبري سالمين بن مخاشن في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تاكيد اصابة مدير ميناء الشحر بفيروس كورونا بعد مخالطة عدد من الاجانب من ارباب السفن وطواقمها وهو الان يحظى بالرعاية الصحية في الحجر الصحي والاشتباه في عشرات الحالات من العاملين في ميناء الشحر و يتم الان عزلها للحجر الصحي ولجان التحقيق الصحي تحصر العوائل والاشخاص المشتبه بهم والمخالطين واتخاذ الاجراءات الصحية وفحصها وواطلاعهم على البرامج التوعوية للتعامل مع المرض والوقاية منه بينما رئيس الوزراء لا يولي اهتماما لذلك وكان لم يحصل شي هذا أن دل فإنما يدل على الامبالاة التي يمارسها رئيس الوزراء معين عبدالملك بالاهتمام بالشعب زتقيده بلوائح النظام والقانون وكان هناك إنتقادات كبيره على منصات التواصل الاجتماعي لرئيس الحكومة معين عبدالملك على عدم الاهتمام فكان عليه اغلاق المنافذ جميعها

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