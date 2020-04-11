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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل :من مصدر أمني عن سبب الانفجار الذي هز المعلا في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت !

جديد اب برس Advertisements ​ مصدر أمني عن سبب الانفجار الذي هز المعلا في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت. وقال المصدر “ان مجهولين ألقوا قنابل على الامن عند ميناء المعلا دون ان تخلف ضحايا”. وأضاف” أن قوات الامن قامت باطلاق النار على المهاجمين بعد الانفجارات، فيما قامت قوة امنية بملاحقتهم”. ولم يضيف أي تفاصيل أخرى.

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