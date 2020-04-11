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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية تحدد مصير الصلاة برمضان !
أكد كيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور محمد العقيل على أن تعليق الصلاة في المساجد بسبب فيروس كورونا سوف يستمر حتى في شهر رمضان المبارك.
وأشار العقيل إلى إن التعليق سببه وقاية المصلين من انتقال العدوى بتقاربهم، وأضاف: “وبالتالي سيستمر التعليق.. ونرجو الله أن يرفع الغمة عن الأمة قبل قدوم رمضان”.
جديد اب برس
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