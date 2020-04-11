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بالفيديو شاهد..”كرت شحن” يتسبب بمقتل شاب بصنعاء داخل بقالته 1

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عدن - ياسمين التهامي - السبت 11-04-2020? - آخر تحديث السبت 11-4-2020?

بالفيديو شاهد..”كرت شحن” يتسبب بمقتل شاب بصنعاء داخل بقالته 1

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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