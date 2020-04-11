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عدن - ياسمين التهامي - عاجل محافظ حضرموت ينهي الجدل بعد فحص المصاب بثلاثة فحوصات متتالية !

كشفت السلطات المحلية في محافظة حضرموت (جنوب شرقي اليمن) عن تفاصيل جديدة بشأن حالة الإصابة المؤكدة التي تم اكتشافها في مدينة الشحر الساحلية.

وقال محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني في خطاب متلفز, مساء الجمعة، إنه عقب تلقي بلاغ بإشتباه مريض مصاب في مدينة الشحر تم توجيه الجهات الصحية بإجراء الفحوصات اللازمة وبشكل عاجل، وقد اجريت للشخص المصاب ثلاثة فحوصات متتالية أكدت إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف أنه تم إتخاذ إجراءات سريعة ودقيقة على مستوى المحافظة بشكل عام وعلى وجه الخصوص في مديرية الشحر، وتجري هذه الإجراءات بشكل منتظم وعملي وفق قوله .

جديد اب برس

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وتابع أن جميع الإجراءات الاحترازية السابقة التي اتخذتها السلطة المحلية ومنها حظر التجوال وتأهيل الطواقم الصحية والامنية والعسكرية، لعبت دورا مهما وكانت عونا في التحرك السريع للأطقم الصحية والعسكرية والأمنية عند ظهور هذه الحالة.

وأكد أن السلطة المحلية اتخذت إجراءات لمحاصرة الوباء في نقطة معينة في مدينة الشحر، وجرى اغلاق المدينة وجميع الاحياء وحي الميناء الذي ظهرت فيه هذه الحالة، مشيرا إلى المتابعة مستمرة للحالة الصحية للشخص المصاب، والتي أكدت الجهات الصحية أنها مستقرة وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر أسرته والمواطنين القريبين منه والقيام بعملية الحجر والفحوصات اللازمة لهم.

وأشار إلى أن هذه الحالة ظهرت في ميناء الشحر وما زالت اجراءات البحث جارية لمعرفة أسباب انتقال الإصابة، ورجّح أن يكون المصاب قد تعرض للعدوى عن طريق النشاط البحري.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بقرار حظر التجوال من أجل سلامتهم وتطويق الوباء، كون ذلك اهم سلاح في مواجهه هذا الفيروس القاتل، كما دعاهم الى الالتئام والتكاتف وعدم الارتهان لليأس والاشاعات.