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عدن - ياسمين التهامي - قوات طارق تحشد لقمع المقاومة التهامية بوصفها “عصابات مسلحة” والأخيرة تحذر برد الصاع صاعين (تفاصيل حصرية)!

تتصاعد نُذر تجدد المواجهة المسلحة بين المقاومة التهامية وقوات ما يسمى “المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية” في الساحل الغربي، بعد اتهام الأخيرة للمقاومة التهامية بأنها “تشكل عصابات مسلحة” ورفض المقاومة التهامية الاتهام، وتوجيهها تحذيرا بالرد الرادع.

جديد اب برس

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ونشرت قوات الجانبين اليوم الجمعة، نقاطا أمنية كثيفة في مدينة الخوخة، على خلفية الاشتباكات التي وقعت بينهما يوم أمس الخميس، بفعل سعي قائد اللواء الرابع في حراس الجمهورية العميد طه الجعمي للبسط بالقوة على أرض في الخوخة لأحد أبناء تهامة الموالين للكوكباني.

أسفرت الاشتباكات التي شهدتها مدينة الخوخة يوم أمس الخميس بين قوات تابعة للمقاومة التهامية، وقوات تابعة لحراس الجمهورية، عن مقتل الجندي محمد أبو لحوم، أحد أفراد حراس الجمهورية وإصابة زميله عبدالله سالم الحنش، وإصابة ثلاثة آخرين من المقاومة التهامية.

ورفض قائد عسكري في قوات المقاومة التهامية، الاتهامات الموجهة للمقاومة التهامية، من قوات حراس الجمهورية التي يقودها طارق عفاش بدعم إماراتي، وترويج وسائلها الإعلامية بأن “المقاومة التهامية تشكل عصابة مسلحة في الخوخة” جنوبي مدينة الحديدة.

القائد العسكري في اللواء الأول مقاومة تهامية اتهم “الآلة الإعلامية لحراس الجمهورية وللعميد طارق عفاش”، بأنها “تشن حملة تشويه وتروج الأخبار المفبركة التي تسعى للنيل من قائد اللواء الأول مقاومة تهامية العميد أحمد الكوكباني، ومن المقاومة التهامية نفسها”.

وأوضح القائد العسكري في قوات المقاومة التهامية، الذي طالب التحفظ على ذكر اسمه: إن “قيادة اللواء الأول مقاومة تهامية سلمت نجل قائد اللواء شعيب أحمد الكوكباني لمحافظ الحديدة، حتى يتم إتاحة فرصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتكشف الحقائق للجميع”.

مُضيفا: “مِن المعيب أن نفاجأ بعدها باتهام نجل قائد اللواء الأول مقاومة تهامية شعيب الكوكباني، بأنه يتزعم عصابة تروع أمن المواطنين في الخوخة”. مُعتبرا ذلك “كلاما مرفوضا ولا يمكن السكوت عليه، وسيقابل بالرد الرادع، فلا تختبروا صبرنا”.

وفقا لمصادر مطلعة فإن “محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، نجح في قيادة وساطة لتسليم شعيب احمد الكوكباني، نجل قائد اللواء الأول مقاومة تهامية العميد احمد الكوكباني، المتهم بقتل الجندي محمد أبو لحوم، أحد أفراد اللواء الرابع في حراس الجمهورية وإصابة آخر”.

وقالت المصادر: إن “محافظ الحديدة تحرك اليوم الجمعة ومعه عشرات الأطقم لتسليم نجل قائد اللواء الأول مقاومة تهامية شعيب احمد الكوكباني إلى نائب القائد العام لألوية العمالقة العميد حمدي شكري، تمهيداً لتسليمه للسلطات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق وفقاً للقانون”.

مُضيفة: مع ذلك لا يزال التوتر قائما، بعد قيام الجانبين باختطاف طقم عسكري بمن عليه يتبع الأخر، وتبادل الاتهامات بين الطرفين، وتصاعد التهديدات ينذر بانفجار الموقف عسكريا في أي لحظة”. داعية “العقلاء إلى التدخل وتهدئة الاوضاع سريعا”.

يُشار إلى أن قوات المقاومة التهامية عبروا غير مرة عن رفضهم ما سموه “التهميش وعنجهية قوات حراس الجمهورية على أبناء تهامة”. مؤكدين “أن الصبر بدأ ينفذ، ولسنا تابعين لأحد عدا الشرعية، ويجب على طرف أن يعرف حجمه ويحترم الآخر”.