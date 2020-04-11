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صنعاء - ياسمين الخيامي - وزير اسرائيلي بارز مصاب بفيروس كورونا القاتل يباغت الجميع ويستغيث بهذا الزعيم الشيعي البارز لينقذه من الموت ويشفيه من فيروس كورونا الفتاك
2020/04/11 الساعة 11:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )
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