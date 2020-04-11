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صنعاء - ياسمين الخيامي - عندما تصحي من نومك شاهد اطراف يديك ورجليك..اذا كانت هذه العلامة موجودة فأنت مصاب بفيروس كورونا..علامة واضحة لا تخطئها العين

2020/04/11 الساعة 10:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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