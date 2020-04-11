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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..مكرمة ملكية من الملك سلمان خاصة فقط للمغتربين اليمنيين ..وتوجيهات صارمة من وزير الداخلية لتنفيذ المرسوم الملكي قبل حلول شهر رمضان المبارك

2020/04/11 الساعة 10:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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