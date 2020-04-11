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صنعاء - ياسمين الخيامي - عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويصف الجبواني بانه بطل جنوبي يستحق قبلة على الرأس لأنه رفع رأس كل الجنوبيين ( شاهد صورة اثلجت صدور كل ابناء الجنوب )

2020/04/11 الساعة 07:59 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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