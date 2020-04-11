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صنعاء - ياسمين الخيامي - العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف التي توقعت مقتل الرئيس صالح تباغت الجميع وتحدد السؤوليين اليمنيين الذين سيقضي عليهم فيروس كورونا الفتاك خلال شهر واحد فقط

2020/04/11 الساعة 07:27 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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