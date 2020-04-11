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صنعاء - ياسمين الخيامي - حسناء اوروبية تتزوج سعودي وتستغيث من منزلها..وعندما وصلت الشرطة كانت المفاجئة الصادمة..شاهد ماذا فعل بها زوجها عديم الرجولة ( صورة صادمة )

2020/04/11 الساعة 07:02 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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