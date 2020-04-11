شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. مؤتمر صحفي في المكلا للحديث عن مستجدات كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن مكتب الصحة والسكان لساحل حضرموت قبل قليل عن إقامته لمؤتمر صحفي ظهر اليوم السبت الساعة 12 ظهرا. وفي الإعلان سيتم التطرق حول آخر مستجدات الحالة الصحية بالمحافظة عبر وكيل الوزارة ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت د.رياض الجريري. Advertisements ووجه الإعلان دعوة لوسائل الإعلام للحضور للحصول على تقارير للوسائل المختلفة.. وايضاح الحقائق حول الوضع الصحي ازاء ظهور حالة كورونا .. والاستيضاح اكثر من الشخص المعني. الموقع: مكتب الصحة -40 شقة- المكلا

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