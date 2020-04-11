القوات الحكومية تصد هجوما حوثيا واسعا على مواقعها شرق صعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

الخليج 365 ـ صعدة

شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، هجوما على مواقع تتمركز فيها وحدات من القوات الحكومية في جبال رشاحة، بمحافظة صعدة.



وأفاد مصدر عسكري ميداني، أن مليشيا الحوثي هاجمت في وقت متأخر من مساء الجمعة، مواقع تتمركز فيها القوات الحكومية على سلسة جبال رشاحة والمليل الاستراتيجية، المطلة على مركز مدرية كتاف، بمحافظة صعدة.

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وبحسب المصدر، استخدمت المليشيا مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، في خرق واضح لإعلان قوات التحالف العربي بوقف إطلاق النار بدءاً من فجر الخميس الماضي، ضمن الخطوات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وذكر المصدر، أن الوحدات الحكومية ردت على الهجوم بعمليات عسكرية نوعية وقائية كنوع من الاحتفاظ بحق الرد - حد قوله.

وتواصل المليشيا الحوثية تصعيد عملياتها العسكرية في مختلف الجبهات، غير مكترثة للتحذيرات الدولية والدعوات إلى إيقاف إطلاق النار، في ظل التهديد المتسارع لجائحة كورونا