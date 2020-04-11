170 ريال.. السعر الجديد للبنزين في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

الخليج 365 - المكـلا

أصدرت ةشركة النفط بساحل حضرموت، فجر السبت، تعميما لوكلاء محطات بيع الوقود بإعتماد تخفيض جديد لسعر مادة البترول يصل الى 170 ريال للتر الواحد.



Advertisements

وبموجب التعميم تقرر إعتماد سعر مادة البترول 170 ريالا للتر ، يضاف إليها مبلغ مقطوع إلى سعر المادة مقابل عمولة واجور النقل لوكلاء المحطات وفقاً للبعد الجغرافي للمناطق والمديريات، مع إعطاء فترة سماح 24 ساعة للبيع بالسعر السابق وذلك لتقليل خسائر الوكلاء المتوقعة.

فيما قضى تعميم لمدير عام الشركة فرع الوادي والصحراء بإضافة مبلغ 20 ريال مقطوع إلى سعر المادة مقابل عمولة وأجور نقل لوكلاء المحطات و 2 اثنان ريال للفرع.

وسيتم العمل بما جاء أعلاه اعتباراً من الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل يوم السبت الموافق 11 إبريل/نيسان