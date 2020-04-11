صحيفة إماراتية: السنوات الماضية أثبتت أن مليشيا الحوثي لاتلتزم بأية اتفاقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت صحيفة البيان في افتتاحيتها بعنوان "التحالف ومصلحة الإنسان اليمني" ان أيادي التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لا تزال ممدودة، لتحقيق السلام العادل والدائم في اليمن، رغم تعنّت الحوثيين، وإصرارهم على التصعيد.



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و ولفتت إلى ان هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم ارتفاع الوفيات بسبب انتشار وباء كورونا، تحتاج قرارات شجاعة، تتجاوز الصراعات إلى ما فيه مصلحة الإنسان اليمني، وعلى الجميع تقديم التنازلات، التي تسهم في حقن الدماء..و اليمن الآن على "مفترق طرق": إما الاتفاق لاستئناف العملية السياسية، أو الدخول في مرحلة جديدة من تصعيد أكبر، وما يترتب على ذلك من ارتفاع عدد الضحايا، وتفشّي المجاعة وفيروس كورونا، ما يؤدي إلى منزلق خطير، ولذلك ينبغي لجهود السلام الجديدة أن تتبع مساراً مختلفاً، حيث يجب أن تبدأ خارطة الطريق للسلام في اليمن من الداخل.

و تابعت الصحيفة قائلة ان من يريد السلام، يجترح الحلول وليس الأعذار، فالسنوات الماضية، أثبتت أن ميليشيا الحوثي لا تلتزم أي اتفاقات، وليس لدى الجماعة أي توجه لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، والسنوات الخمس الماضية أثبتت ذلك، ولذلك فقد آن الأوان لفرض الحل الأممي بهدف الوصول إلى السلام الحقيقي وتبديد ضباب الحرب.

و شددت صحيفة البيان في ختام افتتاحيتها على ان الشعب اليمني يستحق أن يتم تحسين أوضاعه الإنسانية، وصولاً إلى سلام يفضي إلى تشكيل نظام سياسي شامل، في أقرب وقت ممكن.. وفي مبادرة التحالف اختبار حقيقي لمن يهمه مصلحة اليمن والشعب اليمني، بالمسارعة إلى العمل على إنجاح الاتفاق والتفرّغ لمواجهة فيروس كورونا الذي سيجد اليمن لقمة سائغة إذا ما انتشر في أرجائها، لذا فإن فرصة الحل السياسي والسلام قائمة، وعلى الجميع التقاطها