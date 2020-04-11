شاهد.. طبيب فرنسي مثير للجدل قد يكون "كلمة السر" في القضاء على كورونا ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - تراهن فرنسا، على البروفيسور ديدييه راوول، رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى مارسيليا، للإطاحة بفيروس كورونا المستجد، بعد استخدامه لدواء “كلوروكين ” المضاد للملاريا، وقيامه بتجارب ناجحة، للقضاء على الفيروس.

سبب زيارة ماكرون له

ويعد “راوول”، أول من تحدث عن فعالية ھذا الدواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، لذا زاره الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، لمعرفة فعالية دواء “كلوروكين ” المضاد للملاريا، ومدى إمكانية استخدامه رسميا لمكافحة الفيروس.

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وتعد هذه الزيارة بمثابة بداية اعتراف فرنسا الرسمية بجهود هذا الطبيب الذي أثار الكثير من الجدل في البداية لكن الرأي العام والهيئات الصحية الدولية والفرنسية لم تعد تستبعد فرضية نجاح اللقاح الذي يقترحه.

طبيب فرنسي قد يكون “كلمة السر”

مرجع عالمي

وأثار “راوول” الجدل داخل الرأي العام الفرنسي والعالمي، ويعتبره البعض من أهم الباحثين في فرنسا ومرجعا عالميا في مجال الأمراض المعدية، لكن آخرين يشككون في منهجيته العلمية.

تجربة على 24 شخص

ويجزم البروفيسور بأنه اكتشف دواء لوباء كورونا يستند على مادة الكلوروكين ويطالب بوصفه للمرضى وسط رفض رسمي لذلك. لكن يذكر أن وزير الصحة الفرنسية بآخر تصريحاته سمح باستخدامه للحالات الحرجة جدا فقط بناء على رأي الهيئة العليا للصحة.

وفي معهد المستشفى الجامعي للأمراض المعدية في مرسيليا، قام فريق البروفسور راوول بتجربة على 24 شخصا مصابين بفيروس كورونا مستخدما علاج الكلوروكين، وقد أتت النتائج إيجابية حيث شفي 75% من المشاركين بهذه التجربة تماما بعد 6 أيام من خضوعهم للعلاج