شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: تطورات متسارعة.. محافظات يمنية تعلن إغلاق جميع المنافذ على وجه السرعة ومنع الخروج والدخول إليها ابتداء من اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، أوامر بإغلاق جميع المنافذ مع محافظة حضرموت، ومنع الخروج أو الدخول إلى المحافظة نهائياً ابتداء من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

وأكد بن عديو في بيان، إن “أي استثناء للدخول أو الخروج تقره لجنة الطوارئ بالمحافظة”.

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وتعتبر شبوة ثاني محافظة بعد المهرة شرقي اليمن، التي أعلنت تعليق الحركة من وإلى مدن ساحل حضرموت بعد اكتشاف الحالة.

ووجه محافظ المهرة محمد علي ياسر، نقطة “الدمخ” في مديرية المسيلة بإغلاق النقطة ومنع السيارات بكافة أنواعها من الدخول أو الخروج من المحافظة ابتداءً من اليوم الجمعة الساعة التاسعة صباحا ولمدة 48 ساعة قابلة للتجديد.

يذكر أن نقطة الدمخ، تقع في مديرية المسيلة، على المدخل الغربي لمحافظة المهرة مع حضرموت.

محافظات يمنية تعلن إغلاق جميع المنافذ

توجيهات محافظي شبوة والمهرة، جاءت عقب إعلان وزارة الصحة في الحكومة اليمنية الشرعية، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ساحل حضرموت.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في عدن، اليوم الجمعة عن أول حالة مؤكدة مختبريًا لفيروس كورونا في اليمن. مؤكدة أنه تم عزل الشخص الذي تم اختباره بشكل إيجابي ويتم علاجه في مستشفى محلي حيث حالته مستقرة حاليًا.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا في الحكومة الشرعية، الدكتور علي الوليدي أن الحالة التي تم تسجيلها بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ في مدينة ⁧‫الشحر‬⁩ بمدينة حضرموت “شرقي اليمن” اليوم الجمعة تعود لمواطن يمني يعمل في الميناء.

وأكد الوليدي، في مؤتمر صحفي تابعه “الميدان اليمني” أن المصاب تلقى العناية والرعاية الصحية، وحالته مستقرة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بإتجاه المخالطين وأسرة المريض، إضافة إلى قيام فرق الاستجابة السريعة بعمل اللازم وتعقيم المنطقة التي جرى اكتشاف الحالة لها وكذلك ميناء المدينة.

وحضرموت، هي كبرى محافظات اليمن مساحة، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، وتغطي نصف مساحة الحدود مع السعودية، وتتبع الحكومة اليمنية.

من جانبه، أصدر محافظ حضرموت فرج البحسني، تعميما عاجلا إلى قادة الأجهزة العسكرية والأمنية ومكاتب الصحة ومدراء عموم المديريات تضمن الإجراءات الواجب اتخاذها نتيجة اكتشاف الحالة.

وتضمن التعميم استمرار إغلاق الأسواق العامة والمساجد ومنع التجمعات كإجراء احترازي، وحظر التجوال في جميع مديريات حضرموت.

محافظات يمنية تعلن إغلاق جميع المنافذ

كما شمل التعميم تنفيذ حملة رش وتعقيم الأماكن العامة والشوارع والأسواق العامة وإغلاق ميناء الشحر وإتخاذ كل إجراءات السلامة والتعقيم للميناء وأرصفته لمدة أسبوع كامل قابل للتمديد.

وأقر التعميم أيضا إخضاع كل العاملين في ميناء الشحر للحجر المنزلي وعدم المخالطة لمدة أسبوعين.

وانتشرت دوريات الأمن في مدينة الشحر فجر الجمعة، وفرضت حظر التجوال ودعت المواطنين عبر مكبرات الصوت إلى البقاء في المنازل.