شكرا لبحثكم عن خبر عددها 120: حالات الاشتباه التي فحصت في حضرموت خالية من كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن مكتب الصحة في محافظة حضرموت مساء الجمعة عن نتائج الفحوصات التي أجريت لأكثر من 120 حالة اشتباه بفيروس كورونا. وحصلت المجلة الطبية على معلومات من مصادر خاصة في السلطات الصحية بالمحافظة, بأن النتائج أظهرت خلو من تم فحصهم من فيروس كورونا.

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